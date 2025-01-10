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МГЕР и «Волонтерская рота» проведут в Донбассе спортивные мероприятия для детей

Активисты МГЕР и «Волонтерской роты» адресно помогут жителям Донбасса
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Партия «Единая Россия»

Активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты» проведут спортивные мероприятия для детей Донбасса, рассказал председатель «Молодой гвардии» Антон Демидов.

По его словам, помимо организации спортивных мероприятий для детей волонтеры адресно помогут жителям, а также будут работать в больницах, госпиталях и пунктах временного размещения. Он уточнил, что в новые регионы отправился 80-й отряд волонтеров.

Демидов подчеркнул, что активисты организаций на протяжении всех новогодних праздников продолжают работу в новых регионах. Он отметил, что их силами были поздравлены тысячи детей, а также организованы для них праздничные мероприятия.

«Одной из основных задач нашего первого в наступившем году, юбилейного, 80-го, отряда останется работа с подрастающим поколением. Мы организуем для детей спортивные мастер-классы и эстафеты. Кроме того, волонтеры везут с собой гуманитарную помощь. Ее будем адресно доставлять жителям, в том числе, пожилым людям, ветеранам и многодетным семьям», — добавил глава МГЕР.

Напомним, с 30 марта 2022 года в новых регионах постоянно находится отряд волонтеров МГЕР и «Волонтерской роты». Они оказывают адресную помощь жителям, работают в больницах и госпиталях, организуют досуговые мероприятия для детей, доставляют дополнительную помощь российским военнослужащим и врачам.

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