Россияне рассказали о надеждах на 2025 год

Надежды на семейное благополучие в 2025 году питают 21% опрошенных россиян, столько же ждут улучшения международных отношений. Об этом сообщили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, которые провели опрос среди интернет-пользователей и узнали, чего они ждут в наступившем году.

Согласно опросу, исполнения мечты ожидает каждый десятый россиянин, 9% надеются устроить для себя интересное путешествие, 8% ожидают снижения ключевой ставки ЦБ, 6% — карьерного роста, 5% — крупной покупки, 20% предпочитают не строить конкретных планов, полагаясь на ход событий.

При этом 58% респондентов не дали сами себе никаких обещаний на 2025 год. Среди остальных самыми популярными планами стали намерение заняться спортом (13%), бросить вредные привычки (10%), больше работать (7%), улучшить питание (5%), потреблять больше полезного контента (4%) и больше учиться (3%).

Прошедший 2024 год большинство россиян назвали непростым, однако многие респонденты сообщили, что продолжают находить радость в простых и значимых вещах, а в будущее смотрят с осторожным оптимизмом.

Для 76% опрошенных в 2024 не произошло существенных изменений.

В то время как 24% признались, что стали счастливее в 2024 году. Из них среди хороших событий 38% упомянули семейные радости, 21% — улучшение финансового положения, а 17% — исполнение мечты. О состоявшихся важных приобретениях, карьерном росте и судьбоносных встречах заявили 14%, 7% и 3% соответственно.

Наиболее значимыми вызовами 2024 года 30% респондентов назвали тревогу из-за международных и внутренних событий, 20% — снижение доходов, 16% — проблемы со здоровьем. Для 14% россиян год не оправдал надежд и планов, 8% респондентов отметили потери, 6% — разочарования в личной жизни, столько же — в карьере.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 20 по 27 декабря 2024 года, охват составил 65 359 интернет-пользователей.