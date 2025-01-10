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В Челябинской области предотвратили попытку контрабанды радиационного источника

Мужчину задержали в Челябинской области по делу о контрабанде источника радиации
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ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Челябинской области задержали мужчину по подозрению в попытке осуществить контрабанду радиационного источника, который используется для проверки работоспособности военной техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального филиала ФСБ РФ.

В управлении рассказали, что под стражей оказался российский гражданин. По данным следствия, он действовал в интересах одной из стран Центральной Азии.

«УФСБ РФ по Челябинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина <...> в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда радиационного источника группой лиц по предварительному сговору»)», — говорится в заявлении.

Как отметили в федеральной службе, мужчина пытался вывезти источник радиации за границу, не имея на это разрешительных документов.

В настоящее время специалисты проводят следственные мероприятия. Им предстоит собрать доказательную базу, а также установить возможные факты участия задержанного в иной противоправной деятельности.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы задержали китайца с радиоактивными часами.

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