Российские таможенники выявили у иностранца багаж с радиацией в 16 раз выше допустимой

Сотрудники аэропорта Шереметьево задержали иностранца с радиоактивным багажом. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Как пояснили инспекторы, 35-летний гражданин Китая проследовал через «зеленый» коридор, когда на его багаж среагировала система радиационного контроля.

Внутри чемодана таможенники нашли часы с сильным уровнем излучения.

«При досмотре багажа портативный радиометр-спектрометр показал, что уровень излучения, исходивший от прибора, в 16 раз превышал допустимую норму», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Иностранец пояснил, что приобрел предмет для личного пользования. Часы изъяли и направили на экспертизу.

До этого во Внуково таможенники задержали россиянку с радиоактивным вулканическим песком, который она привезла из отпуска и планировала использовать для домашнего скраба.

Ранее российские таможенники задержали гражданку Вьетнама с радиоактивным багажом.