Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молодая россиянка отдала деньги мошенникам после «кружочка» от коллеги в мессенджере

В Карелии девушка отправила деньги мошенникам после видеосообщения от коллеги
close
Depositphotos

В Карелии 23-летняя девушка получила «кружочек» от коллеги в мессенджере и отдала деньги мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, девушке из Петрозаводска в мессенджере поступило видеосообщение якобы от коллеги с просьбой одолжить деньги до вечера. В «кружочке» было лицо знакомой, поэтому местная жительница, не усомнившись, перевела ей нужную сумму по продиктованному номеру карты.

После этого «коллега» уже под другим предлогом стала просить больше денег. Тогда девушка решила все же дозвониться до своей знакомой и узнала, что ее аккаунтом в мессенджере завладели злоумышленники.

Ущерб от действий преступников составил более девяти тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее мошенники украли у москвички более 7 млн рублей, представившись священником и силовиком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами