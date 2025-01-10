Молодая россиянка отдала деньги мошенникам после «кружочка» от коллеги в мессенджере

В Карелии девушка отправила деньги мошенникам после видеосообщения от коллеги

В Карелии 23-летняя девушка получила «кружочек» от коллеги в мессенджере и отдала деньги мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, девушке из Петрозаводска в мессенджере поступило видеосообщение якобы от коллеги с просьбой одолжить деньги до вечера. В «кружочке» было лицо знакомой, поэтому местная жительница, не усомнившись, перевела ей нужную сумму по продиктованному номеру карты.

После этого «коллега» уже под другим предлогом стала просить больше денег. Тогда девушка решила все же дозвониться до своей знакомой и узнала, что ее аккаунтом в мессенджере завладели злоумышленники.

Ущерб от действий преступников составил более девяти тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее мошенники украли у москвички более 7 млн рублей, представившись священником и силовиком.