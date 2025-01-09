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В Тюмени снегоуборочная машина протаранила скамейку, которой придавило ребенка

URA.ru: в Тюмени ребенка придавило металлической скамейкой на остановке
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Телеграм-канал ЧС Тюмень

В Тюмени снегоуборочная машина врезалась в остановку, на которой ребенок ждал автобуса, ему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел днем на остановке центра «Космос», снегоуборочная машина по не установленной пока причине врезалась в остановочный пункт и протаранила скамейку, на которой сидел ребенок.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, ребенка госпитализировали с подозрением на травму ноги. После оказания первой медицинской помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

До этого семилетняя девочка из Иркутской области попала в больницу с тяжелыми травмами после катания на горке. Скатившись по льду, ребенок вылетел на дорогу и там столкнулся с проезжавшим мимо автомобилем. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Ранее водитель внедорожника не справился с управлением и сбил ребенка в Новосибирске.

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