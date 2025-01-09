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В Оренбургской области 11-месячный ребенок попал в больницу, завтракая кашей

В Оренбургской области ребенок обварился кипятком и попал в больницу
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FotograFFF/Shutterstock

В городе Ясном 11-месячный ребенок попал в больницу с ожогами грудной клетки из-за невнимательности матери. Об этом сообщает УМВД Оренбургской области.

Ребенок был госпитализирован с ожогами грудной клетки первой и второй степени. Выяснилось, что инцидент произошел во время завтрака. Мать готовила 11-месячному сыну кашу, она налила в тарелку кипяток и потянулась к шкафу, чтобы достать пакетик с кашей.

В это время мальчик опрокинул на себя тарелку. По факту произошедшего проводится проверка. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

До этого сообщалось, что в Кяхтинском районе Бурятии трехлетняя девочка обварилась, опрокинув на себя кастрюлю с горячим супом, ребенок получил ожоги 60% тела. Пострадавшую отвезли в центральную районную больницу, оттуда бригадой центра медицины катастроф перевезли в ДРКБ Улан-Удэ. По данным правоохранителей, семья оценивается как благополучная, на учете не состоит.

Ранее годовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с кипятком в Липецке.

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