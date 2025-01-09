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Помощь спасателей потребовалась туристам, которые пошли в горы по маршруту от ChatGPT

В Польше туристы застряли на скале, когда шли по маршруту от ChatGPT
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Shutterstock

В Польше туристы доверились нейросети при построении маршрута и застряли в Карпатах. Об этом говорится на портале Tatrzanski.

Недавно группа туристов решила отправиться в Татры — наивысшую часть горной цепи Карпаты на юге Польши, перед походом они обратились за помощью к ChatGTP.

Нейросеть составила для путешественников самый короткий маршрут из долины Пяти польских прудов в горный приют Хала-Гонсеникова, который, по оценкам специалистов, в это время года действительно опасен.

В итоге туристы, отправившиеся в поход в сложных погодных условиях, застряли на перевале Кшижне и вызвали спасателей. Те быстро разыскали их и эвакуировали в безопасное место.

Ранее эксперт рассказал, как нейросети могут разрушить репутацию любого россиянина.

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