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Россиянка получила пулю в шею, остановившись на обочине дороги

SHOT: в Иркутской области браконьеры ранили на трассе женщину и скрылись

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Global Look Press

В Иркутской области поймали браконьеров, которые выстрелили в девушку, остановившуюся на обочине дороги, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в ночь на 20 ноября в 30 км от Нижнеудинска, 31-летняя женщина ехала вместе со своим приятелем на легковом автомобиле. Пара остановилась на обочине, чтобы отдохнуть. Россиянка вышла из машины, в этот момент раздался выстрел, пуля попала женщине в шею, спасти ее не удалось.

По словам ее спутника, сразу после происшествия из леса выехал автомобиль марки «УАЗ» и скрылся. Полицейские остановили машину на въезде в Нижнеудинск, в салоне находились 48-летний мужчина, его 27-летний сын, а также их 42-летний друг.

Выяснилось, что мужчины занимались незаконной охотой, один из них увидел женщину в тепловизор, принял ее за зверя и выстрелил из карабина «Вепрь-308». Охотники задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Подмосковье неизвестный обстрелял двух охотников.

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