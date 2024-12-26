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Британка оказалась в больнице в тяжелом состоянии, оказавшись затоптанной стадом коров

Daily Mail: в Англии стадо коров затоптало женщину, и она попала в больницу
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Британка оказалась в больнице в тяжелом состоянии после того, как ее затоптало стадо коров, пишет Daily Mail.

Либби Джеймс была доставлена в больницу на вертолете после того, как на нее напало стадо крупного рогатого скота во время прогулки с мужем Джеромом и их собакой Арти. Инцидент произошел на национальном маршруте Оффас-Дайк на границе с Уэльсом, когда животные внезапно атаковали трио. Либби была сбита с ног и затоптана, что привело к серьезным травмам, сопоставимым с последствиями автокатастрофы. Ей повезло, что муж смог вынести ее на руках до прибытия медицинской помощи.

С тех пор Либби Джеймс активно занимается повышением осведомленности о нападениях коров. Либби, имеющая опыт общения с коровами, рассказала, что даже ее знания не смогли предотвратить нападение.

«Я уверенно шла по полю, когда стадо приблизилось, и попыталась отогнать его, но, обернувшись, поняла, что оказалась в окружении животных», — вспоминает она.

После инцидента Либби основала группу по борьбе с нападениями коров под названием Cows on Walkers Safety. Она отметила, что количество сообщений, поступивших на ее сайт, «вполне ожидаемо» и является «лишь вершиной айсберга», подчеркивая необходимость повышения осведомленности о потенциальных рисках, связанных с крупным рогатым скотом.

Ранее в Китае призерам полумарафона вместо медалей предложили корову и куриц.

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