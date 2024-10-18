Уролог назвал овощ для улучшения потенции

Мужчины могут снизить риск проявления проблем с потенцией, которые возникают с возрастом, если включат в рацион морковь, помидоры и брокколи. Об этом сообщил уролог-андролог Ильнур Аглиуллин UfaTime.

«На каждые 10 граммов моркови, употребляемой ежедневно, мужчина снижает риск развития рака простаты на 5%», — подчеркнул эксперт.

Помидоры обладают сильными антиоксидантными свойствами, а брокколи способствует выработке ферментов, которые могут бороться с онкологическими заболеваниями предстательной железы, уточнил врач.

Кроме того, Аглиуллин рекомендовал мужчинам пить воду, гранатовый сок и зеленый чай.

Уролог-андролог центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Вадим Брусенский отмечал, что пиво при чрезмерно частом употреблении может привести к снижению либидо. Также страдает эрекция и нарушается сперматогенез: сперматозоиды становятся менее подвижными, нарушается их строение, добавил врач.

Ранее диетолог рассказала, как шоколад влияет на потенцию.