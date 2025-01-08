В Петербурге пенсионерка поверила в уголовное дело и отдала мошенникам 2,2 млн рублей

В Петербурге телефонные мошенники запугали пенсионерку уголовным делом и выманили у нее все накопления, деньги пожилая женщина передала курьеру. Об этом сообщает портал Neva.Today.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 78-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что с ней связались неизвестные. Под видом сотрудников военной прокуратуры и уголовного розыска, они запугали потерпевшую.

Аферисты заявили, что со счетов петербурженки совершаются переводы денег на Украину и пригрозили возбуждением уголовного дела. Для того, чтобы избежать этого, ей предложили снять деньги со своих счетов и передать их курьеру. Женщина последовала указаниям злоумышленников и сняла со своих счетов 2, 2 млн рублей, после чего передала неизвестному.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в Озерске мошенники убедили школьницу перевести им деньги бабушки под предлогом покупки игровой валюты. Аферисты убедили ребенка совершить пять переводов со счета бабушки на указанные ими реквизиты, ребёнок отправил преступникам около 60 тысяч рублей. После поступления денежных средств злоумышленник удалил диалог и больше на связь не выходил. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Москве ребенок перевел деньги мошенникам и не получил iPhone на Новый год.