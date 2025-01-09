Россиянин поссорился с соседом из-за уборки снега и термосом проломил ему голову

В Оренбурге мужчина напал на соседа и термосом проломил ему голову

Житель Оренбурга поссорился с соседом из-за уборки снега и ударил его термосом по голове. Об этом сообщает УМВД региона.

В одну из больниц Оренбурга был доставлен 35-летний мужчина с переломом костей черепа и ушибом головного мозга, врачи сообщили о пациенте в правоохранительные органы.

Как установили полицейские, тяжелые травмы пострадавший получил после ссоры с соседом. Мужчины поссорились из-за уборки снега, 60-летний пенсионер схватил термос и ударил своего оппонента по голове. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. На допросе он объяснил свой поступок тем, что рассердился из-за того, что молодой сосед скидывал снег на его участок. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении. Женщина ограбила соседку и отобрала у нее сумку. Злоумышленница знала, что накануне соседка получила пенсию, она подкараулила ее в подъезде и несколько раз ударила ее по голове, затем выхватила сумку и скрылась.

Ранее недовольные соседи избили палкой машину российской пары, устраивавшей громкие вечеринки.