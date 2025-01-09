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В Башкирии врачи спасли мужчину с гнойным расплавлением желчного пузыря

В Башкирии врачи спасли пациента со скоплением гноя в желчном пузыре
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Телеграм-канал Минздрав Башкортостана

Хирурги Ишимбайской больницы провели сложную операцию пациенту с гнойным расплавлением желчного пузыря. Об этом сообщает минздрав республики.

62-летний мужчина поступил в медицинское учреждение с жалобами на сильные боли в правом боку. В ходе обследования у него диагностировали гангрену органа, вызванную осложнением желчекаменной болезни. Было принято решение об удалении желчного пузыря.

«Через минимальные разрезы им удалось провести сложное хирургическое вмешательство. У пациента было сильное воспаление, разрушение желчного пузыря, а также скопление гноя. От возникшего воспаления желчный пузырь на момент операции был в два раза больше обычных размеров, он достигал 13 см в длину и 6 см в ширину», — сообщили в республиканском минздраве.

Состояние пациента не вызывает у медиков опасений, он продолжает лечение.

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