В Wildberries назвали самый покупаемый товар прошлого года

Кислородный пятновыводитель стал самым популярным товаром на Wildberries в 2024 году

Аналитики компании РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) составили список самых продаваемых товаров на маркетплейсе в 2024 году, сообщает пресс-служба Wildberries.

Самым популярным товаром у россиян в 2024 году стал кислородный пятновыводитель. Вторыми по популярности стали детские влажные салфетки, а третье место заняла увлажняющая восстанавливающая маска для волос.

Также в пятерку самых продаваемых товаров на маркетплейсе вошли подгузники-трусики и фиксирующий стойкий гель для бровей.

Чаще всего, по данным Wildberries, кислородный пятновыводитель в 2024 году покупали жители Мордовии, детские влажные салфетки – в Чеченской республике, маску для волос и подгузники-трусики – в Дагестане, а фиксирующий гель для бровей – в Калининградской области.