Врач объяснила, как правильно гулять с малоподвижными людьми

Малоподвижные пациенты крайне редко бывают на улице, особенно зимой, что негативно сказывается на их самочувствии. Безопасной альтернативой прогулкам в холодное время года может стать отдых на балконе, однако его важно правильно организовать. Об этом сообщила руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Это место должно быть удобным и в идеале достаточно высоким для того, чтобы сидящий мог наблюдать за тем, что происходит на улице», — сказала специалист.

Она добавила, что важно подобрать подходящую одежду и обувь, поскольку на балконе может быть даже холоднее, чем на улице. Согреться во время такого отдыха также поможет кружка чая.

Врач посоветовала не оставлять малоподвижного пациента на балконе в одиночестве, обеспечив возможность в любую минуту позвать на помощь.

Основатель сети «Теплые беседы» Дмитрий Рыпалев до этого рассказал, как выбрать пансионат для пожилых. По его словам, важно, чтобы персонал мог поддерживать гигиену пациентов на должном уровне. Эксперт посоветовал обратить внимание, есть ли специфический запах в пансионате — в хорошем учреждении его быть не должно.

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