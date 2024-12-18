Отметившая 106-летие американка раскрыла секрет долголетия

Американка, отметившая 106-летие, рассказала, в чем секрет ее долголетия, пишет UPI.

Флоренс Хэкмен из Огайо, отмечающая свой 106-й день рождения в доме престарелых, поделилась секретом долголетия. По ее мнению, он заключается в умении жить одним днем, поддерживать позитивный настрой и виски, который она регулярно пьет.

«Я просто стараюсь быть вежливой с людьми — вот и все», — добавила пенсионерка.

В доме престарелых отметили, что Флоренс регулярно встречается с друзьями, участвует в различных мероприятиях и даже ведет активные беседы о спорте. Хэкмен с большим интересом следит за играми своей любимой команды — «Цинциннати Бенгалс» и не упускает возможности обсудить последние новости и результаты матчей с другими постояльцами.

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