Стоматолог знакомился с женщинами в сети, накачивал наркотиками и насиловал

В Австралии огласили приговор 34-летнему стоматологу, который в течение нескольких лет знакомился с женщинами в сети, накачивал их наркотиками и насиловал. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летний Фарзем Мехраби признан виновным в шести изнасилованиях. Как установили следователи, мужчина находил женщин в приложениях для знакомств, приглашал их к себе в гости или бар, где подсыпал в напиток наркотики. Когда потерпевшие теряли сознание, он насиловал их.

Обвинения против Мехраби выдвинули шесть женщин. Стоматолога задержали, он отказался признать свою вину, несмотря на многочисленные доказательства, в том числе видео из бара, где он подсыпал в напиток одной из пострадавших наркотик. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, просить об условно-досрочном освобождении он сможет не раньше, чем через 13 лет.

До этого сообщалось, что в США мужчина подсыпал наркотики подругам своей 12-летней дочери во фруктовый смузи.

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