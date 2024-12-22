Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стоматолог знакомился с женщинами в сети, накачивал наркотиками и насиловал

Daily Mail: в Австралии стоматолог накачивал женщин наркотиками и насиловал
close
соцсети

В Австралии огласили приговор 34-летнему стоматологу, который в течение нескольких лет знакомился с женщинами в сети, накачивал их наркотиками и насиловал. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летний Фарзем Мехраби признан виновным в шести изнасилованиях. Как установили следователи, мужчина находил женщин в приложениях для знакомств, приглашал их к себе в гости или бар, где подсыпал в напиток наркотики. Когда потерпевшие теряли сознание, он насиловал их.

Обвинения против Мехраби выдвинули шесть женщин. Стоматолога задержали, он отказался признать свою вину, несмотря на многочисленные доказательства, в том числе видео из бара, где он подсыпал в напиток одной из пострадавших наркотик. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, просить об условно-досрочном освобождении он сможет не раньше, чем через 13 лет.

До этого сообщалось, что в США мужчина подсыпал наркотики подругам своей 12-летней дочери во фруктовый смузи.

Ранее в Красноярске педофилу, накачавшему девочку наркотиками, дали пожизненное.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами