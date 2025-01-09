Стало известно расписание соревнований Российско-Китайских молодежных игр

Южно-Сахалинск принял более 200 спортсменов из России и Китая

Организаторы IV Российско-Китайских молодежных игр по зимним видам спорта, которые стартовали в Южно-Сахалинске, представили расписание соревнований. В них примут участие более 200 спортсменов из РФ и КНР.

Так, в горнолыжном комплексе «Горный воздух», насчитывающем 41,1 километра трасс, две вершины и пять канатных дорог, проведут соревнования по горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу.

11 января там разыграют 2 комплекта наград в горнолыжной дисциплине «Слалом-гигант» среди юниоров и юниорок, 12 января — 2 комплекта наград в дисциплине «Слалом».

В эти же дни, 11 и 12 января, объект примет соревнования по сноуборду.

Сначала спортсмены разыграют медали в дисциплине «параллельный слалом-гигант», на следующий день сноубордисты будут соревноваться в параллельном слаломе.

Кроме того, 10 января комплекс примет соревнования по могулу, 11 января — по парному могулу, 12 января — по акробатике, 13 января — по акробатике в смешанных командах.

На базе учебно-тренировочного центра «Восток» площадью 13 гектаров 11 и 12 января пройдут соревнования по керлингу, 13 января там состоится финал соревнований.

Соревнования по лыжному двоеборью пройдут 12 января в трамплинном комплексе «Высота», оснащенном трамплинами мощностью К-10, К-20, К-35 и К-70, а также лыжно-биатлонном комплексе «Триумф», где создано пять гомологированных трасс протяженностью от 1,3 до пяти километров,

Кроме того, лыжно-биатлонный комплекс «Триумф» примет соревнования по лыжным гонкам 10, 11 и 12 января, а также соревнования по прыжкам с трамплина 11 и 12 января.

Дворец спорта «Кристалл», рассчитанный на 1280 зрителей, в свою очередь, станет площадкой для проведения соревнований по конькобежному спорту и фигурному катанию.

Фигуристы будут состязаться в танцах на льду, одиночном и парном катании. 10 января участники представят ритм-танец и короткую программу, 11 января — произвольный танец и произвольную программу.

Соревнования по шорт-треку пройдут на этом объекте 12 и 13 января.

Напомним, в 2005 году президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились, что российско-китайские игры будут проводиться поочередно раз в 2 года в России и Китае. Также в 2016 году были учреждены молодежные игры по зимним видам спорта. В период с 2016 по 2024 год российско-китайские игры прошли 3 раза.