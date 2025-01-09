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Пенсионерка укатилась в багажное отделение со стойки регистрации в аэропорту Владикавказа

В аэропорту Владикавказа женщина залезла на ленту и попала в багажное отделение

В аэропорту Владикавказа женщина перепутала ленту с траволатором и уехала на ней в багажное отделение. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, запись с которых опубликовал Telegram-канал Baza.

На видео видно, как после регистрации пассажирка забралась на ленту, дошла по ней до интроскопа, но не успела пригнуться, ударилась головой и упала, после чего покатилась вперед ногами в багажное отделение. В это время сидевшие рядом сотрудники до последнего не видели неожиданный «багаж»: одна женщину работала с пассажиркой, другая — сидела в телефоне. Обе обернулись, когда женщина громко ударилась и уже пропала за шторами.

Как сообщала пресс-служба воздушной гавани Telegram-каналу «Новости Владикавказа», пенсионерка ждала рейс до Москвы. По телефону ее родственники попросили сотрудников аэропорта отдельно пригласить ее к стойке к началу регистрации, так как она себя плохо чувствовала и самостоятельно не ориентировалась.

Работники багажного отсека подняли тревогу и вернули женщину в зону для пассажиров. Пострадавшую доставили в медпункт аэропорта, где ее осмотрел врач и зафиксировал у нее повышенные давление и пульс. В аэропорт вызвали бригаду скорой помощи, которая никаких серьезных травм у женщины не нашли. Сотрудники аэропорта связались с ее родственниками, которые забрали женщину и отказались от перелета.

Ранее в Норильске пассажирский самолет выкатился за пределы полосы.

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