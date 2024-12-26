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Россиянин спас возлюбленную от насильников, которые его за это обстреляли

В Нижегородской области мужчину обстреляли за спасение девушки от изнасилования
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Depositphotos

В Нижегородской области мужчина спас возлюбленную от насильников, которые его за это обстреляли. Об этом сообщает newsnn.ru.

По информации издания, инцидент произошел в деревне Шутилово Первомайского округа. Двое злоумышленников ворвались в дом, где находилась пара. Агрессоры попытались изнасиловать девушку, однако за нее вступился мужчина.

Преступники жестоко избили заступника девушки, а затем шесть раз выстрелили в него из пневматического пистолета. После этого они бросили мужчину в овраг. Когда нападавшие скрылись, он обратился за помощью. Отмечается, что девушка также подверглась избиению.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемых и поместили их под стражу. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее россиянка заявила, что психолог-эзотерик изнасиловал ее во время сеанса.

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