Россиянин клеил обои с сожительницей и ударил ее ножом

В Тотемском районе Вологодской области местный житель поссорился со своей возлюбленной во время ремонта и ударил ее ножом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, 5 января мужчина вместе со своей 55-летней сожительницей клеил обои в ее квартире, в какой-то момент между ними возникла ссора. Мужчина схватил со стола нож и ударил им возлюбленную в спину.

Пострадавшую удалось спасти, ее здоровью был причинен тяжкий вред. Домашнего тирана задержали, возбуждено уголовное дело. Решением суда он заключен под стражу.

До этого сообщалось, что на Сахалине жителя Читы подозревают в нападении на супругу. 3-летний читинец вышел на прогулку в лесной массив вместе со своей 37-летней женой. В какой-то момент между парой возник конфликт из-за ревности, и мужчина, схватившись за палку, нанес возлюбленной не менее трех ударов по голове. Заметив, что жена не дышит, подозреваемый решил скрыть произошедшее, поэтому бросил пострадавшую в канаву и присыпал сверху ветками.

Ранее мужчина ударил возлюбленную ножом в живот во время застолья в Ленобласти.