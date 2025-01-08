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Прохожий спас провалившуюся под лед трехлетнюю девочку в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прохожий спас ребенка, провалившегося под лед на реке
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Телеграм-канал «ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область»

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода трехлетняя девочка провалилась под лед, катаясь с горки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород».

Инцидент произошел на Оке, где трехлетняя девочка каталась с горки, вышла на тонкий лед и провалилась в воду. Самостоятельно выбраться из полыньи девочка в силу возраста не могла. Тонущего ребенка заметил проходивший мимо мужчина. Он бросился на помощь и сумел вынести ребенка на берег.

На вызов прибыла бригада медиков на скорой, ребенка осмотрели медики, в госпитализации она не нуждалась. Где в момент происшествия находились родители несовершеннолетней — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Курганской области на реке Исеть у села Барино 10-летний мальчик, играя с детьми, провалился под лед. Ребенка вытащили на берег местные жители, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

Ранее семейная пара спасла из полыньи тонущего подростка в Рязанской области.

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