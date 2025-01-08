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В Тверской области пьяный пациент избил фельдшера в больнице

В Тверской области пьяный мужчина напал в больнице на фельдшера
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Shutterstock

В Нелидово Тверской области задержали дебошира, который устроил драку в приемном покое больницы и напал на медработника. Об этом сообщает kp.ru.

В медицинское учреждение были доставлены двое нетрезвых приятелей, один из них находился в бессознательном состоянии. На помощь пострадавшему пришел дежурный фельдшер, однако дебошир очнулся и ударил девушку кулаком в лицо.

Персонал больницы обратился в правоохранительные органы, нападавшего задержали. За мелкое хулиганство он получил трое суток ареста.

До этого в Петербурге сотрудник психологической службы избил 28-летнюю фельдшера скорой помощи. Ее госпитализировали с ушибом грудной клетки, сочетанной травмой, ушибом мягких тканей головы и растяжением шейного отдела позвоночника.

Ранее ревнивый муж напал на гинеколога, осматривавшего его жену.

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