В Тверской области пьяный пациент избил фельдшера в больнице

В Тверской области пьяный мужчина напал в больнице на фельдшера

В Нелидово Тверской области задержали дебошира, который устроил драку в приемном покое больницы и напал на медработника. Об этом сообщает kp.ru.

В медицинское учреждение были доставлены двое нетрезвых приятелей, один из них находился в бессознательном состоянии. На помощь пострадавшему пришел дежурный фельдшер, однако дебошир очнулся и ударил девушку кулаком в лицо.

Персонал больницы обратился в правоохранительные органы, нападавшего задержали. За мелкое хулиганство он получил трое суток ареста.

До этого в Петербурге сотрудник психологической службы избил 28-летнюю фельдшера скорой помощи. Ее госпитализировали с ушибом грудной клетки, сочетанной травмой, ушибом мягких тканей головы и растяжением шейного отдела позвоночника.

Ранее ревнивый муж напал на гинеколога, осматривавшего его жену.