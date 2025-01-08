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В Златоусте пенсионерку ограбили по дороге в храм

В Челябинской области задержали грабителя, напавшего на пенсионерку по дороге в храм
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Златоусте мужчина напал на пенсионерку, которая шла в храм на службу, выхватил у нее сумку и сбежал. Об этом сообщает УМВД Челябинской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 68-летняя жительница Златоуста, женщина сообщила, что рано утром шла в церковь на службу. Неожиданно к ней подбежал незнакомый мужчина, повалил ее на землю, выхватил сумку и сбежал.

Ущерб потерпевшая оценила в две тысячи рублей, признавшись, что украденная сумма является для нее значительной. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Личность злоумышленника удалось быстро установить, им оказался 37-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

Подозреваемого в ограблении задержали. Возбуждено уголовное дело, грабителю ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Ярославле пенсионерка дала отпор грабителю на кладбище.

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