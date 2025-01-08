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В Северной Корее запретили есть хот-доги

Daily Mail: Ким Чен Ын запретил в Северной Корее есть хот-доги и разводиться
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Depositphotos

Лидер КНДР Ким Чен Ын запретил северокорейцам есть хот-доги и разводиться. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Ким Чен Ын назвал хот-доги слишком западным блюдом и приравнял его подачу к акту госизмены. Наказанием за приготовление блюда станет отправка в трудовой лагерь.

«Этот шаг является частью постоянных усилий по подавлению того, что может стать примером упаднической капиталистической культуры, проникающей в страну», — пишет Daily Mail.

Также Ким Чен Ын запретил разводиться, за расторжение брака оба супруга должны будут отсидеть до шести месяцев. Издание отмечает, что женщинам потенциально могут грозить более длительные сроки заключения.

В декабре сообщалось, что молодежная лига города Чхонджин провинции Северный Хамгён провела митинг идеологической борьбы с критикой молодых людей. Сообщалось о преследованиях представителей молодежи, которые отклоняются от правил, установленных государством, и носят прически, отличающихся от 10-ти принятых норм.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не пойдет по пути КНДР.

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