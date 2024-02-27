В Госдуме заявили, что Россия не пойдет по пути КНДР в вопросах внешнего вида мужчин

Взрослым мужчинам в России не будут запрещать красить губы и наращивать ногти. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, подвергнуться наказанию за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) можно только за демонстрацию запрещенной символики, но не за внешний вид.

«Что касается внешнего облика — никто не собирается идти по пути Северной Кореи с одобренным списком мужских причесок. Если взрослый мужчина хочет красить губы и наращивать ногти, запретить ему это никто не может. А вот появляться в общественных местах с символикой экстремистской организации — это другая история, подпадающая под действие Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который, напомню, работает с 2013 года», — сказал он.

При этом Хинштейн уточнил, что внешний вид может стать одним из факторов, указывающих на принадлежность человека к экстремистской организации.

«Когда идет речь о ЛГБТ-пропаганде, распространении деструктивных идей экстремистской организации, нужно понимать, что суд оценивает совокупность факторов при вынесении решения. И не стоит повторять страшилки о возвращении «статьи за мужеложество» — сейчас государство последовательно защищает детей от ЛГБТ-пропаганды. Взрослые же граждане могут жить, как считают нужным, но помня, что их свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека», — добавил он.

До этого депутат Госдумы, один из авторов инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ Александр Хинштейн заявлял «Комсомольской правде», что претензии к людям, которые демонстрируют принадлежность к ЛГБТ-движению, могут возникнуть не из-за одежды и аксессуаров с радугой, а из-за их образа в целом. По словам депутата, такого человека накажут не за то, что у него нетрадиционная ориентация, а за то, «что он в таком вызывающем образе идет по улице, на виду у детей».

«А если ты идешь с радужной сумкой, то тут важны детали. Представим – идет молодой человек в косметике, с длинными обесцвеченными волосами, ногти у него накрашены. Это демонстрация принадлежности к запрещенному движению или его образ такой? Есть принципы морали, общепризнанного поведения. Если вы откроете состав административных правонарушений, в чем заключается хулиганство? В том числе, и в этом. Человека накажут не за длинные ногти, а за их демонстрацию, потому что все вместе, совокупно, образует совершенно конкретный образ, не оставляющий сомнений, кто перед тобой», — объяснял парламентарий.

Ранее арестованная за радужные сережки девушка ответила депутату Хинштейну, обвинившему ее в подмене.