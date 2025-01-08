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Петербурженка обратилась в полицию, когда бывший забрал подаренный ей iPhone

В Петербурге девушка заявила в полицию на экс-бойфренда, забравшего подарок
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В Санкт-Петербурге мужчина после расставания со своей девушкой забрал подаренный ей iPhone 14, та обратилась в полицию, сообщает «Mash на Мойке».

Спустя год совместной жизни петербуржец решил взять в долг у банка 78 тыс. рублей, чтобы порадовать возлюбленную. На эти деньги он купил ей новый смартфон, но уже спустя пару месяцев молодые люди разорвали отношения.

Мужчина решил оставить iPhone себе. Он был уверен, что имеет на него право, ведь кредит оформлен на него. Владелица смартфона несколько раз попросила бывшего партнера вернуть подарок, но тот игнорировал ее, а затем заявил, что не станет отдавать устройство, потому что оно уже плохо работает.

В надежде вернуть гаджет девушка обратилась в полицию, в УМВД ситуацию пока не комментировали.

Ранее россиянин попытался отсудить у бывшей жены стоимость купленного ей пса.

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