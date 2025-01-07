Россиянин не смог отсудить у бывшей жены стоимость купленного ей пса

Россиянин попытался отсудить у бывшей жены стоимость купленного ей стаффордширского терьера, который остался после развода с ней, но суд встал на сторону женщины. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно судебным документам, пара жила вместе девять лет, у них есть дочь и собака. Во время развода мужчина просил вернуть ему половину стоимости купленных в браке вещей: мебели, сантехники, а также платежей по кредитам, оплаченных спортивных занятий и медицинских услуг. В этот список попал и пес — средняя стоимость породистой собаки начинается от 50 тысяч рублей.

Тем не менее суд не удовлетворил иск мужчины, ссылаясь на то, что не все документы сохранились, и, как следствие, нет четких доказательств, что предметы покупали для семейных нужд. А некоторые потраченные на семью платежи нельзя делить. Помимо собаки, мужчина пытался отсудить половину стоимости зеркала-шкафа, смесителя, раковины под ванну.

Также суд отклонил требование истца перевести ему на пенсионный счет половину материнского капитала. Дело в том, что материнский капитал имеет специальное целевое назначение и по закону не является совместно нажитым имуществом супругов, отметил судья.

Ранее россиянка отсудила у бывшего сожителя кожаное белье, сланцы, фен и собаку.