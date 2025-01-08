Беременная женщина не выжила после падения в душе

Находившаяся на 8-м месяце беременности француженка не пережила падения в душе

Во Франции беременная женщина не пережила падения в душе, сообщает La Provence.

Вечером 7 января 28-летняя женщина, находившаяся на восьмом месяце беременности, поскользнулась и упала в ванной в своем доме в коммуне Юшо, департамент Воклюз. Ее муж, услышав грохот наверху, первым оказался рядом и немедленно вызвал спасателей.

Несмотря на быстрое прибытие экстренных служб, спасти пострадавшую не удалось. На место происшествия также вызвали педиатрическую бригаду скорой помощи, которая провела кесарево сечение в попытке спасти ребенка, но их усилия оказались тщетными.

Глава населенного пункта, где произошел несчастный случай, был знаком с молодой парой. Он рассказал, что они сыграли свадьбу в ноябре 2024 года.

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