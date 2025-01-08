Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Красноярец обнаружил рекламу магазина наркотиков на пачке кураги

В Красноярске на коробке сухофруктов нашли QR-код с рекламой наркотиков
close
Телеграм-канал «Борус. Люди»

Житель Красноярска купил коробку сухофруктов с рекламой магазина наркотиков. Об этом сообщает «Борус».

По данным Telegram-канала, красноярец купил упаковку кураги в лавке «Овощи и фрукты» на Парусной улице и заметил на ней напечатанный QR-код. Он отсканировал его и попал на сайт интернет-магазина, торгующего запрещенными веществами. Журналисты проверили его слова и убедились в этом сами.

В региональном главке МВД сообщили, что сотрудники ведомства уже начали проверку. Обстоятельства появления QR-кода, содержащего ссылку на рекламу запрещенных веществ», на коробке сухофруктов, выясняются.

Ранее наркотики нашли в трусах у женщины, пришедшей в тюрьму на встречу с мужем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами