Красноярец обнаружил рекламу магазина наркотиков на пачке кураги

В Красноярске на коробке сухофруктов нашли QR-код с рекламой наркотиков

Житель Красноярска купил коробку сухофруктов с рекламой магазина наркотиков. Об этом сообщает «Борус».

По данным Telegram-канала, красноярец купил упаковку кураги в лавке «Овощи и фрукты» на Парусной улице и заметил на ней напечатанный QR-код. Он отсканировал его и попал на сайт интернет-магазина, торгующего запрещенными веществами. Журналисты проверили его слова и убедились в этом сами.

В региональном главке МВД сообщили, что сотрудники ведомства уже начали проверку. Обстоятельства появления QR-кода, содержащего ссылку на рекламу запрещенных веществ», на коробке сухофруктов, выясняются.

Ранее наркотики нашли в трусах у женщины, пришедшей в тюрьму на встречу с мужем.