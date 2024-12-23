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В трусах у женщины, пришедшей в тюрьму к мужу, нашли наркотики

В Бразилии женщина зашила наркотики в трусы и пришла на встречу с мужем в тюрьму

Жительницу Бразилии поймали на контрабанде наркотиков во время посещения мужа в местной тюрьме, сообщает MSN.

Инцидент произошел утром 14 декабря в мужской тюрьме Корумба, штат Мату-Гросу-ду-Сул. Охранники заподозрили неладное, когда 29-летняя посетительница занервничала во время процедуры досмотра при входе в тюрьму. Кроме того, от женщины пахло каннабисом.

Тогда ее решили досмотреть более тщательно, и сотрудник охраны разрезал женские трусы, внутри которых была зашита марихуана. Всего 46 граммов каннабиса были изъяты, а владелицу нижнего белья задержали. Как сообщается, она должна была передать наркотики своему мужу, который затем передал бы их другому заключенному. Проводится проверка.

Ранее российский подросток спрятал мешок с наркотиками на даче у родителей.

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