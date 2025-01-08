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В лесу Подмосковья пять лосей запутались в колючей проволоке, один не выжил

В Подмосковье четыре лося пострадали и один не выжил из-за проволоки в лесу
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maria.k.s/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье заграждения из колючей проволоки в лесу причинили вред животным. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.

Заграждения специалисты Отдела государственного охотничьего надзора обнаружили во время рейда. На кадрах, снятых представителями организации, видны кровавые следы, оставленные несколькими лосями.

По данным комитета, как минимум четыре лося смогли выбраться из проволоки, и, несмотря на травмы, уйти. Еще одного лося обнаружили около заграждения, но спасти не смогли.

«Сейчас устанавливаются лица, установившие колючую проволоку», – сообщается в публикации.

Подобные рейды Управление государственного охотничьего контроля проводит в том числе и в праздничные дни. Таким образом сотрудники ведомства ловят людей, которые охотятся в лесах незаконно.

За преступления, связанные с незаконной охотой, предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Ранее лось ворвался на территорию детского сада в Екатеринбурге.

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