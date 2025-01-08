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Протасевич опубликовал фото с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии

Протасевич посетил в колонии экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико
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Телеграм-канал «SPRAVA || Роман Протасевич»

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич посетил экс-кандидата в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Виктора Бабарико в колонии. В своем Telegram-канале журналист опубликовал совместное фото с политиком.

Бабарико отбывает наказание в исправительной колонии №1 в Новополоцке. По словам Протасевича, экс-кандидат «выглядит хорошо».

«Мы достаточно много пообщались, пошутили, где-то даже посмеялись. Он по-прежнему в очень бодром расположении духа и точно не растерял свои навыки красноречия», — сказал журналист.

Протасевич добавил, что он посетил политика, чтобы «передать весточки» от его родных, а также доставить ответ в обратном направлении.

В июне 2021 года Верховный суд Белоруссии приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в получении взятки и легализации средств, полученных преступным путем.

В апреле 2023 года Бабарико был госпитализирован в Новополоцкую больницу. Его доставили с множественными телесными повреждениями. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская потребовала публично продемонстрировать находящегося в заключении Бабарико.

Ранее Лукашенко призвал оппозицию участвовать в выборах в Белоруссии.

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