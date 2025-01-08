Сотрудников китайской компании заставляли глотать огонь

Руководство китайской фирмы подверглось критике за данное сотрудникам опасное задание в рамках тренинга по сплочению коллектива. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным СМИ, компания, расположенная в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, является образовательной организацией. Бывшая сотрудница проработала на своей позиции менее года и рассказала в соцсетях, что начальство заставляло ее коллег глотать огонь, утверждая, что это поможет справиться со страхами и повысить уверенность в себе.

Во время тимбилдинга сотрудники должны были тушить горящие ватные палочки, засовывая их в рот. Женщина также находилась на этом тренинге и решила рискнуть, так как чувствовала давление и боялась потерять работу.

«Цель заключалась в том, чтобы показать руководству компании нашу решимость. Показать, что мы хотим победить и заработать деньги», — отметила китаянка.

В комментариях к ее посту пользователи заметили, что справиться с таким трюком, не навредив себе, могут только обученные профессионалы. Остальные признали проведение этого тренинга злоупотреблением властью. Автор публикации заявила, что сочла мероприятие унизительным. Теперь она собирается подать жалобу на бывшего работодателя в органы власти.

Ранее коллеги бросили мужчину во время тимбилдинга в горах и он потерялся.