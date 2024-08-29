Коллеги бросили мужчину во время тимбилдинга в горах и он потерялся

В США корпоративное мероприятие в горах едва не закончилось трагедией. Об этом сообщает издание INFORMNNY.com.

По информации СМИ, 23 августа группа из 15 коллег отправилась в тимбилдинг в национальный парк San Isabel в штате Колорадо — туристам предстояло восхождение к горе Шавано по лесной тропе. Один из участников трекинга по неизвестной причине отбился от коллег, а те не подождали его, оставив сильно позади.

Поднявшись на вершину в одиночестве, мужчина стал спускаться по тропе, но обнаружил, что другие участники похода убрали метки, маркирующие тропу.

Вскоре турист понял, что потерялся, и отправил коллегам геометку. Те написали ему, что он сбился с маршрута и посоветовали вернуться назад, чтобы начать спуск заново. При повторном восхождении мужчину настигла непогода: начался ледяной дождь и порывистый ветер. В итоге у туриста пропал сигнал. К девяти вечера он так и не вернулся на начальную точку маршрута, так что за ним отправили поисковую группу.

На следующее утро мужчина поймал сигнал и связался с экстренными службами. Спасатели нашли туриста: он был изможденным. Оказалось, что из-за урагана он ушел в противоположную сторону от тропы. За ночь он упал не менее 20 раз и к моменту прибытия помощи находился в полубессознательном состоянии.

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