На юге Сахалинской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Экстренное предупреждение объявили в восьми муниципалитетах на юге Сахалинской области в связи с продолжающимся циклоном. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ, пишет РИА Новости.

«В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию», — говорится в заявлении.

Из него следует, что ведомство взяло на контроль текущую ситуацию в Сахалинской области. Речь идет об обстановке, связанной с прохождением циклона.

При этом в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ отмечается, что 7 и 8 января на территории Южно-Сахалинска и в еще девяти районах Сахалинской области может произойти сход снежных лавин. Это касается Холмского, Смирныховского, Корсаковского, Невельского, Томаринского, Макаровского, Анивского, Долинского и Углегорского районов.

На этом фоне специалисты призвали жителей данных территорий не покидать пределы населенных пунктов без особой необходимости. В то же время туристическим группам, которые сейчас находятся на маршрутах, было рекомендовано переждать непогоду в специально подготовленных для этого местах.

Ранее на севере Сахалинской области объявили штормовое предупреждение.