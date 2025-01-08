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США передадут Эстонии $50 млн конфискованных активов

США отдадут Эстонии $50 млн конфискованных активов за помощь в деле Danske Bank
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Alex Brandon/AP

Министерство юстиции США приняло решение передать властям Эстонии $50 миллионов конфискованных активов в качестве компенсации за содействие в расследовании дела об отмывании денег, проведенном в отношении датского Danske Bank. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Правительство Эстонии обязалось направить эти средства на борьбу с финансовыми и трансграничными преступлениями, а также на возвращение других украденных активов.

В декабре 2022 года Danske Bank признал вину в сговоре с клиентами своего эстонского филиала с целью обмана американских банков и надзорных органов и получения доступа к финансовой системе США. Банк согласился на конфискацию $2,06 миллиарда.

В ходе расследования было установлено, что в период с 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank прошло около 1,5 триллиона крон ($230 миллиардов) иностранных клиентов. Происхождение значительной части этой суммы вызвало подозрения. После начала расследования генеральный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку, а в 2019 году эстонский филиал банка был закрыт.

Согласно недавно рассекреченным документам, швейцарский банк Credit Suisse имел более тесные связи с нацистским режимом Германии, чем считалось ранее.

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