Пенсионер заявил в полицию из-за громких петухов соседа, мешающих ему спать

Житель Таиланда обратился в полицию, устав от петушиных криков с соседнего участка. Об этом сообщает The Thaiger.

Днем 6 января сотрудники полицейского участка Па Мок из провинции Анг Тхонг получили звонок от 72-летнего местного жителя, который пожаловался на соседских петухов. Мужчина заявил, что страдает от болезни сердца и нуждается в покое, но постоянный шум мешает ему спать.

Полицейские откликнулись на сообщение и посетили дом 65-летнего владельца петухов, который купил их для разведения и продажи. Тот признал, что петухи поют время от времени, но не постоянно, и заявил, что никак не может помешать им кукарекать.

Его сосед предложил переселить домашних птиц на другую сторону участка, противоположную от его забора, что могло бы, по его мнению, частично решить проблему. Полицейские попытались выступить посредниками между соседями, но безуспешно. В итоге дискуссия затянулась, и оппоненты разошлись по своим домам, так и не сумев прийти к компромиссу.

Ранее петербуржец устал от запаха сигаретного дыма и засудил соседа-курильщика.