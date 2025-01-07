Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионер заявил в полицию из-за громких петухов соседа, мешающих ему спать

В Таиланде пенсионер пожаловался в полицию на соседа из-за громких петухов
close
Depositphotos

Житель Таиланда обратился в полицию, устав от петушиных криков с соседнего участка. Об этом сообщает The Thaiger.

Днем 6 января сотрудники полицейского участка Па Мок из провинции Анг Тхонг получили звонок от 72-летнего местного жителя, который пожаловался на соседских петухов. Мужчина заявил, что страдает от болезни сердца и нуждается в покое, но постоянный шум мешает ему спать.

Полицейские откликнулись на сообщение и посетили дом 65-летнего владельца петухов, который купил их для разведения и продажи. Тот признал, что петухи поют время от времени, но не постоянно, и заявил, что никак не может помешать им кукарекать.

Его сосед предложил переселить домашних птиц на другую сторону участка, противоположную от его забора, что могло бы, по его мнению, частично решить проблему. Полицейские попытались выступить посредниками между соседями, но безуспешно. В итоге дискуссия затянулась, и оппоненты разошлись по своим домам, так и не сумев прийти к компромиссу.

Ранее петербуржец устал от запаха сигаретного дыма и засудил соседа-курильщика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами