Стал известен победитель третьего сезона федерального проекта «Классная тема!»

Победителем третьего сезона федерального проекта «Классная тема!» и обладателем собственного авторского шоу на одном из федеральных каналов стала учитель химии из Саранска Екатерина Чугунова. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России.

К финалистам и победителям 5 января в эфире телеканала «Россия» в ходе финала проекта обратился министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Третий год подряд реализуется замечательный проект «Классная тема!», благодаря которому учителя получают возможность проявить себя и раскрыть свои таланты. В конце сезона всех участников шоу узнают не только в классах, но и на улицах, в магазинах, в кино и в театрах», — сказал он.

По его мнению, это говорит о том, что профессия учителя с каждым годом становится все более популярной и престижной.

«Мы продолжим делать все, чтобы дальше повышать статус профессии педагога, ведь, как писал Роберт Рождественский, «учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле!» — сказал Кравцов.

Отмечается, что в ходе эфира семь финалистов представили свои оригинальные уроки. По итогам конкурса победитель проекта получил возможность сделать собственное шоу на одном из федеральных каналов. Так, телеканал «Россия» уже приступил к разработке цикла авторских передач из четырех уроков Чугуновой и шести уроков финалистов.

«Участие в «Классной теме!» стало для меня настоящим вызовом и огромным приключением. Этот проект дал возможность показать не только свои знания, но и свою страсть к профессии, к химии», — сказала победительница.

Она подчеркнула, что эмоции от проекта останутся с ней на всю жизнь.

«Этот проект стал для меня подтверждением того, что труд учителя ценен, что мы можем вдохновлять, делиться знаниями и делать что-то по-настоящему значимое», — сказала Чугунова.

Отмечается, что госкорпорация «Росатом» в партнерской спецноминации предоставила финалистам проекта возможность отправиться на площадку сооружения в Турции атомной станции «Аккую». Также специальные подарки и номинации для участников подготовили другие партнеры проекта.