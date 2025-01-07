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Женщину ввели в искусственную кому после того, как она пообедала наггетсами

Американка провела несколько месяцев в больницах из-за аллергии на фастфуд
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Shutterstock

В США женщина впала в кому из-за аллергической реакции после обеда фастфудом. Об этом сообщает Mirror.

Аманда Кларк, учительница средней школы из Ричмонда, штат Вирджиния, пришла с подругой в популярный ресторан быстрого питания 4 сентября 2023 года. 30-летняя женщина заказала куриные наггетсы и картофель фри и уже через полчаса после окончания трапезы почувствовала себя очень плохо. У американки началась крапивница, а язык сильно опух. Она приняла эпинефрин, который имела при себе, но затем все же поехала в больницу. Сначала врачи дали ей несколько лекарств, но в конце концов ввели в медикаментозную кому.

«У меня аллергия на всю рыбу. Я была в ресторане с подругой, и никто из нас не ел морепродукты. Я ела куриные наггетсы и картофель фри — в них не было рыбы. Когда мы вышли из ресторана, мне стало плохо, и единственное, что мы можем предположить, — это то, что что-то попало в пищу при перекрестном заражении», — вспоминает пострадавшая.

Она провела 47 дней в четырех разных больницах, а несколько месяцев спустя, в феврале 2024 года, пережила второй приступ. Эта аллергическая реакция вновь привела к госпитализации. На этот раз ее выписали из больницы только 6 декабря.

«У меня началась дыхательная недостаточность и кислородное голодание. Я отправился в другую реабилитационную клинику, и там у меня случилась остановка дыхания. Через неделю я обедала и вдруг забыл, как глотать, у меня случился инсульт. Врачи считают, что это было вызвано кислородным голоданием <...> У меня была парализована правая сторона, от руки вниз. До августа я не могла двигаться», — говорит Аманда.

Врачи сказали ей, что на полное восстановление уйдет еще минимум год или даже два. Учительница говорит, что готова на все, чтобы вернуться в класс.

Ранее три человека оказались в больнице после обеда в восточном кафе.

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