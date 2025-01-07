Беременная туристка упала в 50-метровое ущелье во время отдыха с мужем на Крите

Беременная женщина из США разбилась во время похода на греческом Крите, передает Greek Reporter.

Клара Томанн из Калифорнии работала учительницей физики и находилась на шестом месяце беременности, когда прилетела на греческий остров вместе со своим партнером Эллиотом. Это должен был быть их последний совместный отпуск перед рождением первенца, которому женщина уже придумала имя, Теодоро, и сообщила об этом близким.

23 декабря пара отправилась в поход в деревню Плакиас на южном побережье Крита. В районе монастыря Превели Клара потеряла равновесие и упала с высоты 50 метров в овраг. Следующие несколько часов спасательная команда пыталась добраться до потерпевшей, в конце концов ее подняли со дна оврага и доставили в медицинский центр в городе Ретимно, а затем в больницу в соседнюю Ханью.

Ребенок не пережил падения в утробе матери, а она сама получила множественные переломы и попала в реанимацию. Следующие несколько дней врачи боролись за ее жизнь, но оказались бессильны. Сердце туристки остановилось 29 декабря. Семья согласилась пожертвовать ее органы.

«Клара любила помогать и учить других <...> Мы рады, что ее сердце, печень и поджелудочная железа были приняты для донорства», — заявили родственники Клары.

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