Старшеклассник из Петербурга выстрелил в пенсионерку, оторвавшую его от компьютерной игры

В Санкт-Петербурге 18-летний юноша выстрелил в свою 62-летнюю соседку по коммунальной квартире из-за замечания. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел в девятиэтажке на Купчинской улице. Вечером 6 января одиннадцатиклассник играл в компьютерную игру и не сдерживал эмоции, его соседка-пенсионерка, в очередной раз услышав крики и ругань из смежной комнаты, не выдержала и сделала юноше замечание, тот грубо ответил ей и вышел в коридор с газовым пистолетом.

Пенсионерка чудом не пострадала и немедленно пошла в полицию. Сотрудникам ведомства она заявила, что патрон пролетел в сантиметре от уха и попал в дверь кладовки. Полицейские убедились в правдивости ее слов и задержали школьника, а также изъяли оружие. В отношении стрелка составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее школьник из Ленобласти выстрелил из пневматики в глаз однокласснику.