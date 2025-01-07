Троих детей спасли из горящей квартиры в Нижегородской области

В Сосновском районе Нижегородской области пожарные спасли из горящего дома 18 человек, среди которых трое детей. Об этом сообщает МЧС региона.

Возгорание произошло в пятиэтажке в селе Елизово, пожарные, прибывшие на вызов, помогли выбраться из охваченного огнем помещения трем детям, надев на них кислородные маски. Еще 15 человек удалось вывести из задымленного подъезда дома.

Пострадавших нет. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание и аварийный режим работы электросети.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде мать и трое детей пострадали из-за пожара в квартире, который устроил младший ребенок. 37-летнюю женщину, шестилетнюю девочку и 12-летнего мальчика спасли с помощью пожарной лестницы. Еще одного ребенка — трехлетнего мальчика — нашли в комнате без сознания, от огня он пытался спрятаться под кроватью и отравился продуктами горения.

Ранее в Иркутской области семилетний мальчик прятался под кроватью в горящем доме.