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«Видела, как выносили людей»: жительница Петрозаводска рассказала о взрыве в пятиэтажке

Жительница Петрозаводска: пожарные были на месте взрыва газа в многоэтажке через 5 минут
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МЧС Республики Карелия

После взрыва газа в жилом доме в Петрозаводске пожарные машины и скорая помощь «моментально приехали» на место ЧП, из подъезда вынесли трех пострадавших. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица происшествия Екатерина.

«Мы сидели дома, пекли пироги с детьми. Услышали громкий хлопок, вышли на балкон. Почему-то сразу поняли — либо взрыв газа, либо взорвали машину. Пришли на место, где произошло ЧП, и оказалось, взрыв газа в квартире. Экстренные службы приехали моментально, минут через 5-10: две «скорые», две пожарные машины и милиция. Три человека видела, как выносили из дома. Люди, кто стоял на своих балконах, кто с окон своих квартир, смотрели на происходящее. Потом много народа на улице было, когда свет в доме выключили. Видимо, начали жильцы выходить», — сказала Екатерина.

Взрыв газа в доме №19 на улице Луначарского в Петрозаводске случился накануне вечером. По данным МЧС, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на четвертом этаже. Несущие конструкции здания не были разрушены. В инциденте пострадали хозяин квартиры и три его соседа.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, после взрыва в Петрозаводске ввели режим ЧС муниципального уровня. Жильцов дома эвакуировали. Их разместили в общежитиях и пунктах временного размещения. Четверых пострадавших госпитализировали.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее газовый баллон взорвался в московском ресторане.

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