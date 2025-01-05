Заключенный в США попросил о досрочной казни

AP: в Аризоне осужденный за убийство попросил казнить его раньше срока

В американском штате Аризона осужденный Арон Ганчес, приговоренный к смертной казни за убийство, потребовал скорейшего исполнения приговора. Об этом пишет Associated Press.

Ганчеса признали виновным в убийстве бывшего мужа его девушки в 2002 году и приговорили к смертной казни, которую он ждет уже более 20 лет. При этом изначально смертельную инъекцию собирались ввести Ганчесу еще в апреле 2023 года, однако процедуру отложили из-за нехватки квалифицированных сотрудников пенитенциарной системы.

По данным агентства, заключенный камеры смертников обратился в суд и потребовал назначить дату на середину февраля.

Осужденный представляет свои интересы в судебном процессе без адвокатов. Мужчина утверждает, что местные власти специально затягивают исполнение приговора, при этом не имея весомых причин.

Юридические эксперты отметили, что ситуации, когда сам осужденный добивается скорейшего исполнения приговора, довольно редки. Психологи предположили, что причиной могли стать сложные внутренние переживания заключенного.

Журналисты отметили, что в штате Аризона 111 заключенных находятся в камере смертников. В последний раз здесь провели казнь в 2022 году после почти восьмилетнего перерыва — экзекуция в 2014 году оказалась неудачной из-за трудностей с получением препаратов для смертельной инъекции.

Ранее стало известно, что обвиняемые в терактах 11 сентября могут избежать казни.