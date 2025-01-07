Российско-Китайские молодежные игры пройдут на 5 спортивных площадках в Южно-Сахалинске

Более 200 спортсменов и 120 тренеров из России и Китая примут участие в IV Российского-Китайских молодежных играх по зимним видам спорта, которые пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 14 января 2025 года.

Всего в программу игр включили 9 видов спорта, среди которых керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, горнолыжный спорт, сноуборд, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, лыжные гонки и фигурное катание. Игры пройдут на 5 спортивных площадках.

В горнолыжном комплексе «Горный воздух» проведут соревнования по сноуборду, горнолыжному спорту и фристайлу. В трамплинном комплексе «Высота» проведут соревнования по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина.

В лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» спортсмены сразятся в таких дисциплинах как лыжное двоеборье и лыжные гонки, а во дворце спорта «Кристалл» проведут соревнования по конькобежному спорту и фигурному катанию на коньках.

Также в учебно-тренировочном центре «Восток» для спортсменов из России и Китая проведут соревнования по керлингу.

Как отметил министр спорта России Михаил Дегтярев, будущие звезды спорта приобретают важный опыт на таких играх.

«Уверен, что и на сахалинских соревнованиях засверкают новые звездочки», — сказал он.

Напомним, в 2005 году президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились, что российско-китайские игры будут проводиться поочередно раз в 2 года в России и Китае. Также в 2016 году были учреждены молодежные игры по зимним видам спорта. В период с 2016 по 2024 год российско-китайские игры прошли 3 раза.