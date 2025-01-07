На Украине раскрыли число дел, возбужденных по статье о госизмене с 2022 года

ГБР Украины с февраля 2022 года возбудило более 1,7 тысячи дел о госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины с февраля 2022 года возбудило свыше 2,4 тыс. уголовных дел в отношении граждан, совершивших преступления против национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«[С февраля 2022 года] ГБР расследовало 2 454 уголовных производства по преступлениям против национальной безопасности нашего государства. Среди них: 1 767 уголовных производств по факту государственной измены», — говорится в заявлении.

В публикации уточняется, что еще 526 уголовных дел были возбуждены по факту коллаборационной деятельности.

К текущему моменту сотрудники следственных органов предъявили обвинения около 1,2 тыс. граждан. При этом материалы по более чем 1 тыс. уголовных дел уже направили на рассмотрение в суды.

Согласно действующему на Украине законодательству, за совершение государственной измены гражданам грозит 15 лет лишения свободы или пожизненный срок с конфискацией имущества. За коллаборационную деятельность, в свою очередь, наказывают штрафом в размере до $4,6 тыс. или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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