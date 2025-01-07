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Замерзшего ребенка в одной пижаме нашли на улице в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге прохожие нашли на улице ночью замерзшего мальчика
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Global Look Press

В ночь на Рождество прохожие нашли на улице девятилетнего мальчика в одной пижаме, который сбежал из дома, пока мать спала. Об этом сообщает «78.ru».

Замерзшего школьника в одной пижаме нашли во дворах домов по проспекту Маршала Блюхера. Ребенок находился на улице ночью один и сильно замерз. Прохожие вызвали скорую помощь и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Мальчика доставили в больницу. После оказания первой помощи, его передали родителям. Выяснилось, что ребенок страдает аутизмом. В ночь на Рождество, когда его мать заснула, он достал ключи из ее куртки и ушел на самостоятельную прогулку.

До этого сообщалось, что в Архангельской области школьница сбежала из дома из-за побоев матери. Женщина в течение года наносила побои своей 12-летней дочери, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мать оскорбляла и унижала девочку. Школьницу изъяли из семьи и передали отцу, который проживает отдельно. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело об истязании, ей может грозить до трех лет колонии.

Ранее в Подмосковье пятилетний ребенок сбежал из детсада и ушел в магазин.

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