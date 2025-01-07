Глава ДНР отметил роль волонтеров в спасении фронтовых животных

В ходе военных действий страдают не только люди, но и животные. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он отметил, что приют «Кошкин дом Донецк» спасает их по всей линии фронта. По его словам, сотрудники организации выезжают в освобожденные населенные пункты и вывозят пострадавших животных.

Пушилин вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко пообщался с организатором проекта «Животные СВО» Евгенией Михайловой.

Глава республики уточнил, что с марта 2022 года волонтерам проекта удалось вывезти из зоны специальной военной операции более 5500 питомцев. По его словам, 5300 из них уже находятся в семьях.

«Основные питомцы приюта – кошки, но есть и небольшие собаки, и даже кролики. Нам рассказали, что много уникальных случаев спасения, часто животные находятся в ужасном состоянии – с ранениями, истощением, контузиями. Их выхаживают, о них с любовью заботятся. После этого животным ищут новые семьи», — отметил он.

Пушилин рассказал, что фронтовых животных берут добрые люди из многих городов России, например, Хабаровска, Владивостока, Мурманска, Петрозаводска, Ханты-Мансийска, Оренбурга и других.

«Это очень человечно – помогать тем, кто не может позаботиться о себе. Теперь у приюта будет новый автомобиль высокой проходимости, он станет хорошим подспорьем при спасении братьев наших меньших», — подчеркнул глава ДНР.